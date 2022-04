Ucraina: la consigliera di Bucha che parlerà il 25 Aprile in Duomo

Sarà Iryna Yarmolenko l'ucraina che parlerà dal palco di piazza del Duomo al termine della manifestazione del 25 Aprile. Era già stata annunciata la partecipazione di una cittadina ucraina nelle scorse settimane, fortemente voluta dal comitato antifascista riunitosi per organizzare il ritorno del grande corteo dopo due anni di restrizioni covid.

Yarmolenko, trentenne, lavora per la commissione pari opportunità della Verkhovna Rada (il parlamento) ed è consigliera comunale di Bucha, la cittadina dell'hinterland di Kyiv in cui, all'inizio di aprile, si sono scoperti i massacri perpetrati nelle settimane d'occupazione da parte dei soldati russi. E' una dei quasi cinque milioni di ucraini rifugiati all'estero a causa della guerra: è riuscita a scappare e a ripararsi a Praga con la madre e il figio di cinque anni.

Dall'estero è già al lavoro per organizzare la ricostruzione dell'hinterland della capitale (non solo la 'sua' Bucha, ma anche Hostomel e Irpin). L'obiettivo è creare una rete di architetti, urbanisti e designers, ma anche coinvolgere le istituzioni europee, in particolare la piattaforma Cities4cities. Yarmolenko è infatti anche membro del consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa, un'associazione che riunisce circa 100 mila enti locali di 39 stati.

"Racconterò l'orrore dell'invasione"

"Il 25 Aprile sarà il giorno della liberazione dell'Italia dal fascismo", ha scritto Yarmolenko annunciando la sua partecipazione: "Il giorno in cui il popolo, oppresso dagli occupanti fascisti, sono stati in grado di riconquistare la loro libertà. Un grande corteo, con la partecipazione di decine di migliaia di cittadini. In questo momento difficile per l'Ucraina, gli organizzatori hanno dedicato parte della manifestazione agli ucraini. Il mondo supporta l'Ucraina e continuerò a racontare ogni giorno, alle autorità locali, l'orrore dell'Orda russa e le conseguenze della distruzione".