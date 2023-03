I due cortei per l'8 marzo che attraverseranno Milano di mattina e di sera

Due cortei a Milano per mercoledì 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna. Contemporaneamente è in sciopero il servizio di trasporto pubblico locale, con disagi per le metropolitane a partire dalle 18 e per i mezzi di superficie anche dalle 8.45 alle 15, secondo quanto ha riferito Atm.

Il primo corteo si terrà alle 9.30 di mattina, con concentramento in largo Cairoli e percorso che si snoderà lungo via Broletto, piazza Cordusio, via Orefici, via Mazzini, piazza Missori, via Albricci, via Larga, Verziere, largo Augusto, corso di Porta Vittoria, via Podgora e via San Barnaba, per concludersi ai Giardini della Guastalla. I protagonisti di questo corteo saranno gli studenti.

Il secondo corteo è convocato per le 18.30 in piazza Duca d'Aosta (stazione centrale) ed è aperto a tutti i cittadini. La doppia manifestazione è promossa dalla rete di collettivi Nonunadimeno. "Basta femminicidi, basta stupri, violenze, molestie in casa e per strada", si legge in una nota diramata dalle attiviste: "Basta attacchi alla scuola, vogliamo un'educazione al consenso e al piacere, il nostro. Basta a guerre contro corpi, popoli e territori. Basta violenza economica. Aborto libero, sicuro e gratuito, per il diritto alla salute: basta attacchi ai nostri corpi e ai nostri diritti".