La manifestazione a Milano per Alexei Navalny

Oltre duecento torce accese. Oltre duecento persone. Tutte in piazza per chiedere di fare luce sulla morte di Alexei Navalny, l’attivista russo morto il 16 febbraio scorso nella colonia penale speciale dov’era detenuto in Russia. È la manifestazione che si è svolta nella serata di lunedì 19 febbraio in piazza della Scala, di fronte a palazzo Marino.

Il Consiglio comunale di Milano è stato interrotto per permettere ai consiglieri di partecipare alla manifestazione ed erano presenti, oltre ai rappresentati di molti movimento politici, anche diversi attivisti russi e rappresentanti della comunità ucraina.

A inizio e a fine commemorazione è stato rispettato un minuto di silenzio e i manifestanti hanno acceso le torce dei loro telefoni. "Navalny assassinato mentre era in carcere. Il mandante è Putin - ha detto Alessandro Litta Modignani, coordinatore di Ponte Atlantico che ha organizzato la manifestazione -. È un momento doloroso per la democrazia. Ha detto e fatto tante cose giuste e alcune sbagliate ma ha commesso un errore forse decisivo. Dopo che il regime criminale ha cercato di assassinarlo, ha voluto sfidare il regime ed è tornato in Russia pensando che si sarebbero fatti degli scrupoli. Putin non conosce nessuno scrupolo. È un dittatore, criminale. Un uomo malvagio che non si ferma davanti a nulla e conosce solo il linguaggio della forza. L'assassinio è un monito per tutta Europa. non possiamo pensare che non ci riguardi. Saremmo comunque chiamati in causa".

“Noi oggi non possiamo non fare niente per sconfiggere Putin e arrestare i crimini - ha aggiunto Maria Mikaelyan, attivista russa -. La comunità internazionale deve aiutare l'Ucraina a combattere. Nessuno deve dire che l'Ucraina fa parte del mondo russo, è una bugia. Con la sconfitta militare lo zar avrà perso e salveremo la Russia”.

La manifestazione di domenica e l’intervento della polizia

Non è la prima manifestazione a sostegno di Alexei Navalny che si è tenuta a Milano in questi giorni. Domenica 18 febbraio una decina di attivisti si sono radunati nei giardini Anna Politkovskaja (di fronte a piazza Gae Aulenti) per commemorare il blogger 47enne.

Tutti i presenti sono stati identificati dalla Digos. Dalla questura, nel tardo pomeriggio di lunedì, hanno fatto sapere che l’identificazione delle persone presenti è stato un “eccesso di zelo” degli agenti intervenuti e “non aveva alcuna finalità di impedire l’esercizio delle libertà dei partecipanti”. I poliziotti, secondo quanto messo nero su bianco in una nota, hanno effettuato accertamenti perché nella comunicazione arrivata in questura per comunicare il presidio - per ogni manifestazione pubblica serve un preavviso - non era stato allegato il documento d’identità dell’organizzatore ed era stato omesso anche l’orario dell’iniziativa. “Informazioni che vengono ordinariamente indicate nell’atto di preavviso alla questura”, si legge in una nota di via Fatebenefratelli. Non solo, nella mail arrivata sabato era stato scritto che i partecipanti all’iniziativa sarebbero state circa tre, invece in piazza c’erano dieci attivisti.