In Estonia si può manifestare davanti alla rappresentanza russa. A Milano no Ha fatto il giro del mondo il presidio di mercoledì a Tallinn davanti all'ambasciata russa. A Milano, invece, la questura non autorizza ad entrare nella via del consolato di Mosca per manifestare

Manifestazione davanti all'ambasciata russa a Tallinn, Estonia(Alenka.Muah/Instagram)

Hanno colorato di rosso sangue le proprie mutande e le gambe scoperte, indossato un sacchetto nero in testa, legato le mani dietro la schiena. E si sono disposte in fila davanti all'ambasciata russa. E' successo mercoledì 13 aprile a Tallinn, capitale dell'Estonia. Un gruppo di donne ha deciso di protestare così contro le violenze sessuali commesse dai soldati russi contro le donne ucraine. Mercoledì è stato il terzo giorno di protesta davanti all'ambasciata russa in Estonia: sempre mercoledì, il presidente del paese, Alan Karis, è partito per Kyiv.

Un presidio molto forte ma pienamente pacifico, che le autorità di pubblica sicurezza estoni hanno consentito proprio davanti alla sede di rappresentanza di uno stato estero. L'ambasciata russa a Tallinn si trova su Pikk Tänav ("Strada Lunga"), una delle vie principali della città, in pieno centro storico. Quindi una via particolarmente 'sensibile'. Ma la manifestazione si è potuta tenere.

Perché ne stiamo parlando su MilanoToday? Semplice: perché a Milano, il 6 aprile, alla comunità ucraina cittadina non è stato consentito di manifestare (altrettanto pacificamente) davanti al consolato russo, nell'anonima via Sant'Aquilino a San Siro: una strada senza traffico, lontana dal centro e da ogni passeggio, invisibile ai milanesi (non è via Dante e non è confrontabile con Pikk Tänav, per capirci).

Le manifestanti avrebbero voluto 'depositare' davanti al consolato qualche vestito e oggetti casalinghi (padelle, macchine del caffè, bicchieri, prodottti per l'igiene), simili a quelli saccheggiati nelle case ucraine dai soldati russi, poi scoperti perché, una volta ritiratisi in Bielorussia, hanno spedito il tutto alle famiglie in Russia tramite un corriere.

Un flash mob pacifico, come quello di mercoledì a Tallinn. A Milano, però, gli agenti hanno prima cercato di convincere le manifestanti a fermarsi in piazzale Segesta, poi hanno permesso loro di avvicinarsi fino all'incrocio tra via Stratico e via Sant'Aquilino ma non di entrare nella strada del consolato, preventivamente 'sbarrata' da due furgoni delle forze dell'ordine sia in quel punto sia dal lato opposto, all'incrocio con via Ottoboni.

Da anni la comunità ucraina di Milano (come altrove nel mondo) organizza manifestazioni pacifiche. Mai un incidente, mai uno scontro, mai una rissa, mai un tentativo di forzare blocchi. Mai. Ci domandiamo quindi perché a Milano si tema ciò che a Tallinn, e anche altrove, è tranquillamente consentito. La questura, interpellata da MilanoToday, ha sottolineato che la sede consolare russa, in questo momento, è un luogo sensibile. Certo, lo è. Ma dall'altra parte non ci sarebbero state persone facinorose pronte ad assaltarla. Come Tallinn dimostra.