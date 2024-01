Blitz degli attivisti di Extinction Rebellion in piazza Gae Aulenti a Milano nella giornata di domenica 28 gennaio. Gli esponenti del movimento ambientalista hanno chiesto ai passanti di scattarsi una foto dentro grandi cartelli a forma di Tv e condividerle a raffica su Istagram, taggando xrmilano e gli artisti di Sanremo con la richiesta che usino la propria voce per portare l'attenzione sulla crisi ecoclimatica.

“Stiamo facendo un social bombing: gli artisti riceveranno così tante notifiche che non potranno ignorarci - ha detto Davide, uno degli attivisti in piazza -. Molti passanti si sono già fotografati, entusiasti di partecipare e colpiti dall'allegria che si respira fra noi nonostante l’argomento metta tanta ansia per il futuro”.

“La situazione ecologica e climatica è gravissima, lo vediamo ogni giorno: a maggio l’alluvione in Emilia Romagna, poi in estate picchi di calore estremo. A luglio due tremende tempeste hanno colpito Milano abbattendo moltissimi alberi. Puglia, Sicilia e Calabria devastate dagli incendi. A inizio novembre, altre piogge torrenziali hanno fatto disastri in Toscana”.

Sanremo, ma anche citazioni cinematografiche. “Il governo ci ha dichiarato guerra, come fosse nostra la colpa della crisi climatica, del meteo impazzito - ha concluso Marcello, attivista dell’associazione -. Qui si spara sul messaggero, è veramente il mondo al contrario, sembra Don’t Look Up”.