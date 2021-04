Il consigliere regionale che propone il vaccino anti Covid per gli ambulanti dei mercati

Protestano gli ambulanti lombardi in piazza Duca d'Aosta martedì mattina: le loro sigle sindacali hanno indetto la manifestazione per fare luce sul crollo di fatturato subito dal commercio itinerante, tra fiere e mercati. L'alimentare è crollato del 30%, le altre tipologie merceologiche del 70%, complici anche le limitazioni che, di volta in volta, impongono lo stop alle bancarelle non alimentari. Nella città di Milano gli operatori sono circa 150.

Anche in questo settore, come in altri, diverse migliaia di imprese (per lo più individuali) hanno cessato l'attività in poco più di un anno di pandemia Covid. L'allarme della categoria è stato raccolto, martedì a Milano, dal consigliere regionale della Lega Massimiliano Bastoni, sceso in piazza insieme ai lavoratori. L'esponente del Carroccio accompagnerà una delegazione in prefettura. Tra le proposte, la somministrazione dei vaccini anti Covid agli operatori ambulanti di mercati e fiere, e l'abolizione del tetto di accesso ai ristori e sostegni, ora fissato al 30%, erogando forme compensative a tutti coloro che hanno subito un calo di fatturato nel 2020 e 2021.

"Il lavoro è la priorità per la Lombardia quindi si devono rivedere le limitazioni per gli ambulanti", commenta Bastoni: "Il crollo verticale dell’economia lombarda richiede una rimodulazione delle limitazioni alle attività commerciali, anche quelle su strada".