Il gatto Leone, il cane Aron e gli altri: "Pene più severe per chi maltratta animali"

Più di mille persone alla manifestazione indetta a Milano, domenica nel primo pomeriggio, per ricordare gli animali vittime di violenza e maltrattamenti da parte degli esseri umani. In questi giorni si sono susseguiti vari episodi che hanno shockato molte persone: il primo è stato quello del gatto Leone, scuoiato vivo ad Angri (Salerno), trovato agonizzante in strada il 10 dicembre e soccorso, ma morto dopo alcuni giorni.

Un altro gatto, invece, è stato trovato a San Ferdinando (Barletta-Andria-Trani) col muso devastato dai petardi. Nonostante le cure, anche lui non ce l'ha fatta. È stato chiamato Leone II. L'ultimo caso a Palermo, dove un uomo di 46 anni ha bruciato vivo il cane Aron, di cui era proprietario, ed è stato denunciato.

I manifestanti a Milano chiedono pene più severe per chi uccide o maltratta animali.