Gli antifascisti in piazzale Loreto nel centenario della marcia su Roma

A cent'anni dalla marcia su Roma, che diede avvio alla dittatura di Benito Mussolini, si è svolta a Milano, sabato 29 ottobre, una manifestazione del coordinamento per l'organizzazione e la lotta. Il corteo è partito da piazzale Loreto e per la precisione dal monumento di Giannino Castiglioni, eretto per ricordare la strage del 10 agosto 1944 in cui 15 partigiani furono uccisi e i loro corpi esposti.

I manifestanti si sono diretti verso l'anfiteatro lungo il Naviglio Martesana. Tra i temi toccati dagli slogan e dagli strioscioni, oltre all'antifascismo e alla condanna della "ignobile marcia su Roma", i diritti dei lavoratori e dei disoccupati, lo stato sociale ed anche la guerra in Ucraina. Lo striscione d'apertura, su sfondo rosso, recitava "Senza lavoratori nessun antifascismo".

Nel frattempo in piazza San Sepolcro ignoti hanno deposto una corona di fiori, per celebrare la marcia fascista che diede il via all'incarico del re a Mussolini per formare il suo governo.

(Foto Ansa)