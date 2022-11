Ci sarà una manifestazione contro AreaB

Una manifestazione contro le regole di AreaB. È quello che stanno organizzando diversi amministratori dell'area di centrodestra della città metropolitana di Milano per sabato 19 novembre.

"Chiediamo al sindaco e al Pd di sospendere il provvedimento visto il momento di difficoltà economica che stiamo affrontando. Un provvedimento che va a colpire i cittadini di tutta la provincia ed in particolare le fasce più fragili e operose della nostra società", si legge in una nota. Inizialmente la manifestazione era in programma lunedì 21 novembre ma è stata anticipata perché lunedì prossimo non è stato convocato Consiglio comunale a causa dell'importante riunione per decidere le Civiche Benemerenze, fanno sapere attraverso una nota. L'appuntamento è alle 10 davanti a Palazzo Marino.

Su Area B, comunque, potrebbero esserci delle aperture a breve. È stato lo stesso primo cittadino di Milano a metterlo nero su bianco con una dichiarazione nei giorni scorsi. "Ci possono essere aperture su alcuni temi come la deroga fino a fine anno per chi ordina un’auto entro quel periodo o possiamo ragionare sull’aumento dei chilometri da percorrere o dei 50 giorni oppure all’abbonamento ai parcheggi di interscambio", aveva spiegato Sala che, tuttavia, ha ribadito che non ci sarà nessun dietrofront totale.