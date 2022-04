Ucraina, legati a terra in Duomo per ricordare i massacri di civili

I lumini disposti sul selciato di piazza del Duomo formano il numero 176. Tanti i bambini morti finora, in più di quaranta giorni di guerra della Russia in Ucraina. Centinaia le persone che, sabato 9 aprile, hanno partecipato a Milano, come in altre città del mondo, ad un momento di raccoglimento e ricordo per le vittime ucraine, con i contorni del genocidio, soprattutto nelle città che sono state occupate dai soldati russi fino a pochi giorni fa: Bucha, Irpin, Borodyanka. Ma anche Mariupol, Kharkiv, Kherson, Chernihiv. E altre località più piccole. Bambini, donne, uomini. Persone assassinate, violentate, cadaveri in fosse comuni o bruciati. Corridoi umanitari che non funzionano quasi mai, persone in fuga uccise mentre corrono verso la salvezza.

I partecipanti alla manifestazione si sono legati un fazzoletto bianco, come alcuni dei cadaveri ritrovati dopo la ritirata dei soldati russi, e si sono sdraiati per terra. Urlando a turno il nome di una delle città martiri ucraine: Kherson!, Mariupol!, Bucha!, Iripin!, e così via. Poi, davanti ai lumini, sono state disposte scarpette da bambino, le scarpette che quei bambini non potranno indossare mai più. I canti, gli slogan, l'unità che il popolo ucraino sta dimostrando in patria e nelle varie diaspore. Come ha detto il presidente Volodymyr Zelensky in uno dei suoi discorsi: "Non c'è più destra e sinistra, siamo tutti uniti". E, in un'altra occasione: "Siamo tutti concittadini di Kharkiv, di Kherson e delle altre città distrutte".

A Mariupol strage "dieci volte peggiore di Bucha"

Intanto, sabato sera il sindaco di Mariupol ha affermato che "la portata dei crimini russi qui è dieci volte peggio del genocidio di Bucha", postando su Telegram la fotografia di un sottopassaggio nel quartiere di Sadkiv con corpi allineati a terra: "Un punto di raccolta per i corpi dei residenti uccisi", allestito dagli occupanti, per nascondere l'eccidio bruciando i cadaveri e seppellendoli nelle fosse comuni. E, nel pomeriggio di sabato, il premier inglese Boris Johnson è volato a Kyiv per incontrare Zelensky.