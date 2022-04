Gli ucraini e la scritta "bambini" davanti alla Scala, come a Mariupol

Una scritta semplice. "Bambini". Davanti al Teatro alla Scala di Milano, mentre all'interno cominciava a suonare lo Stabat Mater di Gioacchino Rossini, diretto da Riccardo Chailly, in una serata dedicata a raccogliere fondi proprio per l'Ucraina in guerra da quasi quaranta giorni.

Fuori dalla Scala una trentina di ucraini (tutti molto giovani, la maggior parte di seconda generazione a Milano) ha tracciato la scritta "bambini", la stessa che campeggiava a fianco del teatro di Mariupol, città martire della guerra. Campeggiava in lingua russa, ben visibile dall'alto, quasi come una preghiera a non colpire quel posto, a non prenderlo di mira. Com'è andata si sa: erano più di mille i rifugiati all'interno del teatro, circa trecento i morti.

Il concerto

Il concerto alla Scala ha fruttato 263 mila euro a cui si sono aggiunti quasi 120 mila euro di donazioni, per un totale di 382.693 euro che verranno versati alla piattaforma Milano Aiuta l'Ucraina e alla Croce Rossa Italiana. Lo fa sapere il teatro. L'affluenza è stata prossima al tutto esaurito; oltre al pubblico, le aziende sponsor del teatro hanno acquistato biglietti al prezzo speciale di 500 euro.

Le piccole ballerine e la violinista

Tutti i lavoratori della Scala hanno fortemente voluto il concerto rinunciando al compenso. Le voci sono state quelle di Rosa Feola, Veronica Simeoni, Juan Diego Flórez e Alex Esposito, mentre Chailly ha diretto l'orchestra e Alberto Malazzi il coro. Sul palco centrale sono stae accolte otto bambine: Polina, Aleksa, Daria, Olha, Katerina, Sofia e Mia. Sono piccole danzatrici ucraine, dagli 8 ai 14 anni, fuggite dalla guerra con le loro famiglie, che l'accademia della Scala ha accolto nella propria scuola di ballo dando loro un supporto per l'inserimento nella scuola primaria e per trovare alloggio. Provengono da accademie di danza di Kyiv, Kharkiv e altre città ucraine. In orchestra, infine, l'ospite Kateryna Poteriaieva, violinista fuggita da Lviv dove suonava nell'orchestra del teatro, accolta a Milano con la figlia.