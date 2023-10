Ci sarà un maxi corteo di bici in centro a Milano

Un serpentone di sole biciclette. Tutto per le strade di Milano. È "Mille mila bici", la pedalata nel cuore di Milano in programma nel cuore della città nella giornata di domenica 22 ottobre.

Non è una manifestazione ma gli organizzatori (Legambiente e Milanoinbicicletta) assicurano che sarà "una grande pedalata cittadina gratuita e aperta a tutte le età, le abilità e i generi per ribadire la necessità di una città più sicura, sostenibile ed efficiente per tutti".

Il serpentone (anche in caso di pioggia) partirà poco prima delle 9.30 da piazza Castello per percorrere un tracciato di 16 chilometri attorno al centro di Milano. "I veicoli a motore saranno fermati durante il passaggio del corteo", assicurano gli organizzatori. Tutto dovrebbe concludersi entro le 13.30.

Il percorso della pedalata

Piazza del Cannone, Piazza Castello, Piazza Cadorna, Via Boccaccio, Piazza Conciliazione, MI Pagano, Via Guido D'Arezzo, Via Giotto, Via Monterosa, Viale Eginardo, Viale Scarampo, Portello, Viale Renato Serra, Sopraelevata Monte Ceneri, Piazzale Lugano, Viale Luigi Bodio, Viale Edoardo Jenner, Viale Marche, Pza Carbonari, Viale Brianza, iazzale Loreto, Corso Buenos Aires, Piazza Oberdan, Bastioni di Porta Venezia, Piazza della Repubblica, Bastioni di Porta Nuova, Piazza XXV Aprile, Viale Francesco Crispi, Bastioni di Porta Volta, Via Legnano, Viale Gadio, Piazza del Cannone.