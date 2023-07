La manifestazione: 100 persone contro la soppressione del bus 73

Circa cento persone si sono date appuntamento in piazza Grandi a Milano, giovedì pomeriggio, per manifestare contro la soppressione del bus 73 in seguito all'apertura di due fermate (Tricolore e San Babila) di M4. I manifestanti sono partiti da piazza 5 Giornate e dalla fine di viale Corsica per darsi 'appuntamento' in piazza Grandi con fischietti e striscioni. Tra loro anche diversi consiglieri comunali, di opposizione e di maggioranza: Carlo Monguzzi dei Verdi, Alessandro De Chirico di Forza Italia, Alessandro Verri della Lega e Francesco Rocca di Fratelli d'Italia.

Nei giorni scorsi, tra l'altro, il consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno dei capigruppo di maggioranza che parlava genericamente di una revisione dell'organizzazione dei trasporti di superficie nella tratta Linate-centro, ma ha respinto due ordini del giorno (uno della Lega e uno di alcuni consiglieri di maggioranza, il già citato Monguzzi e l'esponente della Lista Sala Enrico Fedrighini) che chiedevano espressamente il ripristino della linea 73.

"La M4 è una gran cosa ma non sostituisce la 73. Gli autobus sono fatti per l’utenza locale, cioè quella che serve le persone che hanno più bisogno: gli anziani, le mamme e i papà con le carrozzine, le persone in carrozzella", ha affermato Monguzzi: "Credo che il Comune abbia fatto un clamoroso errore". E De Chirico: "La giunta Sala fa i tagli dei mezzi guardando le mappe e non andando sul territorio a verificare. Bastava coinvolgere fin dall'inizio il Municipio 4, cosa che non è stata fatta, anzi il consiglio comunale ha 'sfiduciato' ciò che il Municipio 4 aveva deliberato. Viene sconfessata l'idea di città in 15 minuti da loro tanto sbandierata".

"73 fondamentale per fragili e anziani"

"La scelta fatta è assolutamente folle", ha aggiunto Verri: "Oggi ci sono molti cittadini in piazza in una giornata di grande caldo che vogliono chiedere a questa giunta di fare un passo indietro. La 73 è un mezzo fondamentale accessibile per i più fragili e per gli anziani, il ripristino è una battaglia di civiltà. Interi quartieri, soprattutto quelli periferici, stanno rimandando senza un mezzo pubblico e mentre l’amministrazione aumenta il biglietto dell'Atm e porta avanti una battaglia alle auto non potenzia i mezzi pubblici e potenzia tratte importanti come quella della 73".