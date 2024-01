Gli animalisti contro il circo Madagascar, manifestazione nel Milanese

Tensione a Novegro di Segrate, sabato pomeriggio, per la presenza del circo Madagascar di Maya Orfei, in via Rivoltana 96 fino a metà febbraio. Una ventina di attivisti di associazioni animaliste, tra cui Fronte animalista, Avi, Action Project Animal e Meta, si è radunata nei pressi della struttura, dove si svolgono spettacoli con animali selvatici.

L'intenzione dei manifestanti era quella di sensibilizzare gli spettatori, cercando di convincerli a non entrare nel circo, auspicando l'approvazione di una legge che vieti l'utilizzo di animali per questi spettacoli. Una antica battaglia animalista che, stavolta, si è riproposta a Segrate.

Durante la protesta, alla presenza di carabinieri e polizia locale, è stato segnalato qualche momento di tensione tra i manifestanti e i gestori del circo. Quasi un anno fa, a febbraio del 2023, lo stesso circo era stato oggetto di un analogo presidio di protesta a Milano, in piazzale Cuoco.