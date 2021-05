A Milano ci sarà una manifestazione contro il Ddl Zan

No al Ddl Zan. Sabato 15 maggio, dalle ore 15, in piazza Duomo a Milano si terrà una manifestazione di dissenso al decreto legge contro l'omotransfobia in fase di approvazione al Parlamento.

Dopo la grande mobilitazione dello scorso weekend - 8mila persone all'Arco della Pace per chiedere di "fare presto" -, questa volta a scendere in piazza sarà chi dice no al Ddl. A lanciare l'appuntamento è stata la rete "Restiamo liberi", che già a novembre scorso aveva manifestato in piazza e che chiede a tutti di stare "in piedi contro la legge liberticida".

Alla chiamata ha risposto anche l'associazione "Pro Vita e famiglia", che - per bocca del presidente del presidente, Toni Brandi - ha fatto sapere di essere pronta a manifestare "contro il bavaglio al libero pensiero e perché i nostri figli non vengano indottrinati alla teoria del gender con la scusa della giornata contro l’omofobia”.

“Il Ddl Zan è una legge sessista e discriminatoria che intende tacciare come omofobe o transfobiche tutte le voci di dissenso o qualunque affermazione basata sull’orientamento sessuale che si dica ispirata al concetto di famiglia naturale formata da una mamma e un papà - ha poi aggiunto in una nota il vice presidente della onlus Jacopo Coghe - e noi non possiamo accettare che si dia spazio a una nuova e ambigua dittatura, molto più occulta e pericolosa”.

“Se addirittura militanti, politici, personalità del tutto laiche e distanti dalle nostre posizioni hanno puntato il dito sulla fraseologia divisiva delle definizioni incluse nella legge, vuol dire che il problema esiste eccome. E noi - ha concluso Brandi - daremo voce a tutti alla manifestazione di sabato. Aspettiamo tutti: simpatizzanti, amici, curiosi, singole persone o gruppi che nel rispetto delle norme di distanziamento e sicurezza indicate dalle autorità vorranno unirsi a noi”.