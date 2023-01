"Liberate Navalny, basta con la guerra in Ucraina": i russi a Milano contro Putin

Sostenere i prigionieri politici russi, a cominciare da Alexei Navalny a due anni dal suo arresto avvenuto il 17 gennaio 2021, e sensibilizzare il mondo a riguardo dell'attuale situazione politica in Russia, chiedendo di proseguire e rafforzare le sanzioni contro Putin e tutti i politici responsabili della detenzione dei prigionieri e della guerra in Ucraina. Tra il 21 e il 22 gennaio si è svolta una grande mobilitazione di russi residenti all'estero in vari stati di tutti i continenti. Una manifestazione, in via Mercanti, si è svolta anche a Milano, nel pomeriggio di sabato 21 gennaio.

"Il governo russo - si legge in un comunicato degli organizzatori - ha continuato le repressioni contro i propri cittadini, arrestando i principali collaboratori di Navalny e avviando procedure di perquisizioni e sequestri domiciliari, senza alcun mandato e impedendo la presenza degli avvocati, nonostante le proteste globali nel 2021 contro la detenzione di Alexei Navalny. Dopo aver scatenato la guerra in Ucraina, il presidente russo Vladimir Putin ha anche intensificato la repressione all’interno della Russia, prendendo di mira non più solo i suoi nemici personali, ma qualsiasi cittadino russo che si fosse espresso contro la guerra".

Favorevoli alle armi all'Ucraina

"La 'Comunità dei Russi Liberi' di Milano - si legge ancora - vorrebbe che tutti in Russia potessero esprimere apertamente la propria opinione e parlare contro la guerra senza rischiare il carcere. Poiché questo non è possibile, serviamo con le voci dei prigionieri politici e dei russi che non possono far sentire la loro voce mentre sono incarcerati in Russia. Come Alexey Navalny e altri prigionieri politici in Russia, ci opponiamo alla guerra e sosteniamo la vittoria dell’Ucraina, quindi siamo favorevoli all’invio di aiuti umanitari e armi all’Ucraina. Chiediamo al governo italiano di sostenerci nella lotta contro il regime di Putin, perché la sua fine equivale alla fine della guerra in Ucraina e alla liberazione dei prigionieri politici".

Da Wellington (Nuova Zelanda) a New York (Stati Uniti), sono state tantissime le città in cui i russi residenti all'estero hanno manifestato la loro solidarietà ai prigionieri politici in patria e all'Ucraina vittima della guerra d'aggressione.