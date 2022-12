I russi contro la guerra raccolgono fondi per donare generatori agli ucraini

Donare il calore all'Ucraina. Con questo messaggio la comunità di cittadini russi contro la guerra che vivono a Milano si è data appuntamento martedì 27 dicembre, nel primo pomeriggio, in piazza Mercanti, per mettere in scena una performance e mostrare al pubblico le conseguenze dell'invasione militare russa in Ucraina.

I manifestanti hanno riprodotto una mappa virtuale dell'Ucraina, mostrando la distruzione su larga scala, la morte di civili, la mancanza di luce e calore nel paese come risultato degli attacchi delle forze armate russse, in particolare nei mesi più recenti con la distruzione delle infrastrutture civili.

L'obiettivo della manifestazione era anche quello di raccogliere fondi per l'acquisto di generatori di corrente da donare alle famiglie ucraine. La raccolta fondi, in collaborazione con l'organizzazione caritatevole "Warm for Ukraine", è attiva online. Fino a questo momento sono stati raccolti circa 4.300 euro di cui 800 euro soltanto nel pomeriggio di martedì.