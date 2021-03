Forza Nuova sarà in piazza a Milano contro la dittatura sanitaria e il 'succhiasangue' Draghi

Contro la dittatura sanitaria. Contro le restrizioni. E per il bisogno di riconquistare le piazze. Forza Nuova, il movimento politico di estrema destro fondato da Roberto Fiore, sabato 27 marzo sarà in piazza a Milano per una manifestazione organizzata contro l'attuale governo presieduto da Mario Draghi e contro i divieti imposti dall'emergenza covid.

Ad annunciarlo è stata la stessa Forza Nuova in un comunicato firmato da Luca Castellini, il coordinatore del movimento per il Nord Italia. "Ci siamo - si legge nelle nota -. Sabato 27 marzo, dalle ore 15, Forza Nuova manifesterà in piazza Sempione contro le nuove restrizioni emanate dall'ennesimo governo succhiasangue oggi marcato Draghi".

"Il coordinamento politico del Nord Italia scenderà in piazza per rilanciare la sfida al sistema che, dietro la narrazione del covid, rinnova le limitazioni alla libertà dei cittadini già vittime di fallimenti e restrizioni economiche, senza più socialità, con figli chiusi in casa e prossimi ad una devastazione psicofisica generazionale, il tutto tradotto in un controllo sociale totale, preludio di una new society in perfetto ordine orwelliano", il j'accuse di Forza Nuova.

"In questo scenario totalmente privo di opposizione parlamentare si rende necessario ed urgente riconquistare le piazze, i quartieri e le città, edificando passo per passo il contropotere organizzato contro partitocrazia corrotta e venduta, non più rappresentativa di un popolo ancora una volta vessato e tradito.Mentre la politica tutta, da sinistra a destra, si piega a 90° davanti ad Oms e Unione Europea - proseguono dal movimento -, solo Forza Nuova si pone ancora oggi in prima linea contro la dittatura sanitaria, economica e giudiziaria, contro il globalismo e la tecnocrazia, per ridare vita a un nuovo fronte unitario nazionalpopolare". Quindi, la conclusione: "Forza Nuova è ancora nelle strade, Forza Nuova è rivoluzione".