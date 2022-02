La manifestazione contro la guerra in Ucraina a Milano

Una lunga bandiera della pace. Poi un lunghissimo serpentone di persone. Tutte in piazza per dire "basta" alla guerra e all'invasione russa in Ucraina. Milano torna a manifestare contro Putin, dopo il sit-in in Piazza della Scala e la mobilitazione davanti al consolato russo oggi, sabato 26 febbraio, migliaia di persone si sono radunate in Largo Cairoli a Milano. La mobilitazione è stata organizzata da collettivi studenteschi, centri sociali, sindacati di base, con il sostegno tra gli altri di Arci, Sentinelli di Milano, Fridays for Future, circoli Anpi, Rifondazione comunista e Sinistra italiana.

Intorno alle 15:45 il corteo ha mosso i primi passi verso Foro Bonaparte per poi girare verso Cairoli e proseguire per via Cusani. In testa ci sono gli esponenti dei centri sociali con slogan contro Putin e la Nato; più indietro, invece, stanno marciando manifestanti con cartelli che chiedono l'intervento della Nato per mettere fine alla guerra. Realtà organizzate ma soprattutto tantissimi cittadini comuni senza vessilli.

Nel frattempo il sindaco Beppe Sala, attraverso un post pubblicato sui social, ha fatto sapere che Milano accoglierà i profughi ucraini. "Le immagini che arrivano dall'Ucraina scuotono le nostre coscienze, Milano farà la sua parte per dare un supporto a quanti sono in fuga dalla guerra - ha detto Sala -. Ci siamo messi immediatamente in contatto con la Prefettura e con diverse realtà del terzo settore che da tempo sono attive in Ucraina a supporto dell'infanzia e delle persone più fragili. Presto daremo indicazioni a chi volesse".

Tutte le linee deviate

Per la manifestazione Atm ha deviato 8 linee tranviarie e il percorso di tre autobus.