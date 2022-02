La grande manifestazione degli ucraini di Milano contro la guerra della Russia

Migliaia di persone, domenica pomeriggio in via Mercanti a Milano, alla manifestazione organizzata dalla comunità ucraina in sostegno al proprio paese sotto attacco da parte della Russia di Putin. Presenti anche rappresentanti delle comunità bielorussa e georgiana, in una giornata nella quale in Belarus sono tornate le manifestazioni contro il regime di Lukashenko: si votava per un referendum costituzionale e l'opposizione in esilio ha organizzato una protesta pacifica ai seggi elettorali, con oltre 600 arresti da parte della polizia.

Al presidio in via Mercanti hanno preso la parola numerosi ucraini ed anche alcuni politici e giornalisti milanesi, oltre a cittadini di altri paesi. Più volte è stato intonato l'inno nazionale, oltre a slogan contro Putin. Negli interventi è stato richiamato soprattutto il coraggio e l'orgoglio del popolo ucraino che si sta difendendo con tenacia dall'invasione russa. Proprio lunedì mattina è previsto un incontro tra due delegazioni "senza precondizioni", mentre vengono attivate le sanzioni decise dall'Unione Europea, dagli Stati Uniti e da altri paesi.

Nella mattinata di domenica, sempre in via Mercanti, un altro presidio organizzato da alcuni partiti (+Europa, Radicali, Verdi e Volt) aveva visto la partecipazione di oltre cento persone. Sabato, invece, il grande corteo per la pace dal Castello a piazza del Duomo, con circa trentamila partecipanti.