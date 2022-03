La manifestazione per chiedere alle imprese italiane di lasciare la Russia

L'invito è chiaro: le imprese italiane (e non) che, ancora, fanno affari in Russia smettano di essere complici della guerra, abbandonino il paese. I 'bersagli'? Unicredit, Pirelli, Axa, Decathlon e varie altre imprese. Lo ha chiesto la comunità ucraina di Milano con una manifestazione in piazza del Duomo che si è svolta sabato pomeriggio, a cui ha partecipato circa un centinaio di persone. Tra i cartelli, si leggeva "aziende italiane, smettete di collaborare con la Russia", "nessun affare con i criminali di guerra russi", "basta accordi con il diavolo" e "la nostra resistenza è la vostra sicurezza: siamo l'avamposto dell'Europa". Al termine del presidio i manifestanti si sono distesi per terra con i cartelli, per simboleggiare le persone morte durante la guerra, tra cui (per ora) oltre 130 bambini.

E' trascorso un mese dalla guerra lanciata contro l'Ucraina, il 24 febbraio. Alcune città ucraine, come Mariupol o Karkhiv, sono letteralmente devastate. La comunità internazionale ha risposto duramente alla Russia, con sanzioni economiche senza precedenti, l'esclusione dal G20 e, per alcuni paesi tra cui gli Usa, lo stop all'importazione di gas e petrolio da Mosca.

Le imprese che hanno lasciato la Russia

Moltissime le imprese che hanno chiuso stabilimenti e commercio oppure sospeso la produzione. Il presidente ucraino Zelensky ha più volte sottolineato che fare affari in Russia significa finanziare indirettamente la guerra, che il Cremlino continua a chiamare "operazione militare speciale" per "denazificare e smilitarizzare" l'Ucraina.

Quasi tutte le case automobilistiche hanno sospeso vendita e produzione in Russia, così come i due principali circuiti internazionali di carte di credito (Visa e Mastercard), ma anche tante altre aziende. L'ultima in ordine di tempo, tra le italiane, è stata la 'milanese' Campari, che, al momento, taglierà la pubblicità e la promozione dei prodotti in Russia, oltre a bloccare altri investimenti, ed è comunque pronta a "riconsiderare la sua posizione in Russia", dove impiega 122 persone.