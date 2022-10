"Siamo tutte Masha Amini": la manifestazione in piazza Castello contro la repressione in Iran

Manifestazione in solidarietà ai cortei contro il governo iraniano in piazza Castello, a Milano, sabato 29 ottobre, contemporaneamente a quella organizzata a Roma in piazza San Giovanni.

Il presidio aveva come tema 'the time has come', riferito al cambio di regime auspicato a Teheran. I manifestanti hanno formato una catena umana in piaza Castello, scandendo slogan come 'siamo tutte Masha Amini' (la ragazza uccisa dalla polizia perché alcune ciocche di capelli erano rimaste fuori dal suo velo) e 'a morte il dittatore'.

Le proteste sono iniziate in Iran dopo la morte di Masha Amini, colpevole di non avere indossato correttamente il velo, arrestata e picchiata dai poliziotti fino a morire. Immediatamente dopo, in Iran e nel resto del mondo sono state avviate molte manifestazioni di protesta duramente represse dalle forze dell'ordine, che tuttavia nonostante questo proseguono. Particolarmente attive le 'diaspore' europee di iraniani.