Il presidio pro Israele. Jarach (Memoriale Shoah): "Quelli di Hamas sono bestie"

Alcune decine di persone si sono radunate al Memoriale della Shoah di Milano per un presidio di solidarietà a Israele, martedì pomeriggio. Il presidio è stato organizzato da Forza Italia, mentre un'altra manifestazione è annunciata, sempre in solidarietà a Israele, per giovedì 12 ottobre, tenuta dal giornale Il Foglio.

Presente anche il presidente del Memoriale, Roberto Jarach, che ha criticato la scelta del Comune di Milano di esporre sia la bandiera d'Israele sia quella della pace: "Ritengo che sarebbe stato diverso, come avvenuto in tutta Europa e in tutto il mondo in questi giorni, avere solo la bandiera di Israele", ha detto durante il presidio: "Il fatto di deviare l'attenzione su dei conceti validi, perché lo è anche la bandiera della pace, indebolisce il messaggio".

Riguardo alla scarsa partecipazione, Jarach ha sottolineato che avrebbe preferito "una manifestazione unica, multipartitica e trasversale" e ha aggiunto, però, che "la situazione è talmente grave e tocca così profondamente le coscienze di tutti e accettiamo chi con buona volontà si dà da fare e organizza".

Infine un commento alla concomitante manifestazione pro Palestina che si è svolta, sempre martedì pomeriggio, in piazza Mercanti: "Incredibile - ha detto Jarach - che, in un momento come questo, con dei terroristi spietati che sono entrati nelle case e hanno massacrato intere famiglie, si pensi a fare una manifestazione a sostegno di questa gente. Non sono esseri umani ma veramente delle bestie".