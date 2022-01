Gli ucraini di Milano ai magistrati: "Non estradate Lavrenchuk in Russia"

Sabato 15 gennaio 2022 la comunità ucraina a Milano ha manifestato in centro per chiedere che la magistratura italiana non estradi in Russia il regista teatrale ucraino Eugene Lavrenchuk, arrestato a Napoli il 17 dicembre 2021 su mandato internazionale emesso proprio dalla Russia (è stato condannato nel 2020 a dieci anni), e da allora recluso a Poggioreale in attesa che i giudici decidano.

Gli ucraini di Milano si sono radunati alla Loggia dei Mercanti, emblematicamente scelta anche perché ospita il memoriale milanese della Resistenza italiana. Hanno distribuito ai passanti alcuni volantini in cui viene spiegata la situazione e hanno esposto cartelli contro Putin e paralleli col caso del soldato Vitaly Markiv, accusato di avere partecipato all'uccisione del fotoreporter Andrea Rocchelli in Donbas durante uno scontro a fuoco tra ucraini e separatisti supportati dalla Russia (la magistratura italiana condusse indagini solo sugli ucraini) e assolto in appello e in Cassazione.

Il caso Lavrenchuk

Lavrenchuk è accusato di avere truffato un suo studente per un prestito mai restituito. Il regista, originario della città ucraina di Lviv, lavorava a Mosca come direttore del Teatro Polacco. Nel 2014 decise di abbandonare la Russia in polemica con l'occupazione illegale della Crimea. Da allora la Russia persegue le sue opinioni politiche. Da molto tempo le associazioni dei diritti umani avvertono che il sistema dell'Interpol viene sistematicamente usato dai regimi non democratici per perseguire all'estero i loro dissidenti e oppositori: l'ordine di arresto non viene analizzato nel merito dalle polizie delle nazioni in cui si trovano i destinatari della misura.

Il metodo Interpol e come i dittatori lo sfruttano

Di tanto in tanto l'Interpol analizza i mandati d'arresto e, se riscontra una chiara persecuzione, annulla l'ordine, ma questo non avviene sempre. Per tale ragione, da più parti (e da tempo) viene auspicata una riforma dell'Interpol, in modo che non diventi un'arma delle dittature contro i dissidenti per dar loro la caccia ovunque si trovino.