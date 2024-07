Oltre 300 persone hanno manifestato contro l'intitolazione di Malpensa a Berlusconi

Oltre 300 persone hanno manifestato sotto Palazzo Lombardia contro l’intitolazione dell’aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi. Al presidio, organizzato nel tardo pomeriggio di lunedì 15 luglio, hanno aderito Giovani Democratici, Pd Lombardia, Pd Milano Metropolitana, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Giovani Democratici, Sentinelli, Libera, Arci e Cgil. Poco prima era andata in scena una protesta simile a palazzo Marino, dove i consiglieri di maggioranza avevano protestato contro la decisione di Enac.

Nel frattempo otto comuni hanno fatto sapere che presenteranno un ricorso contro l’intitolazione dello scalo al fondatore di Forza Italia. "Credo che al di là delle provocazioni del ministro ci sia un tema di attenzione istituzionale, soprattutto da parte di chi si erge a paladino dell’autonomia, a coinvolgere i territori, che non hanno avuto alcuna voce in capitolo in questa scelta. Cascina Malpensa è il luogo in cui è nata l’aeronautica italiana e sede di importanti aziende del Polo aeronautico, probabilmente ci si poteva orientare verso altre scelte". Lo ha detto il vice sindaco di Somma Lombardo Stefano Aliprandini durante la manifestazione. "Proprio per dare un nostro contributo i comuni del Cuv - il consorzio urbanistico volontario composto dai 9 comuni di Arsago Seprio, Cardano al Campo, Casorate Sempione, Ferno, Gola Secca, Lonate Pozzolo, Samarate, Somma Lombardo e Vizzola Ticino - che insistono sull’area dell’aeroporto di Malpensa, presenterà il ricorso per poter dare il proprio contributo nella scelta del nome dell’aeroporto" ha concluso Aliprandini.

"Questa è un'umiliazione che noi non accettiamo – ha commentato Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Pd in Regione, presente alla manifestazione -. Appoggeremo anche formalmente il ricorso dei Comuni, perché riteniamo importante che dalla voce dei territori e delle comunità locali, alla faccia dell'autonomia, cresca questa protesta che è una protesta importante contro un'azione scellerata. È chiaro che l'intitolazione non ci cambia la vita, ma questi simboli sono importanti. L'aeroporto di Malpensa è una porta sul mondo e c'è mezzo mondo che ci sta ridendo dietro".

"La questione di merito è enorme, ma quella di metodo è paradossalmente ancor più grande. Quella contro cui ci battiamo oggi è infatti l’ennesima "salvinata" ovvero una decisione presa unilateralmente con scarso rispetto delle istituzioni e delle loro regole e con la totale noncuranza del parere dei cittadini e dei territori", hanno aggiunto i consiglieri regionali del Movimento Cinque Stelle Lombardia, Nicola Di Marco (capogruppo), Paola Pizzighini e Paola Pollini, presenti alla manifestazione.