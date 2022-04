Al consolato russo con gli oggetti saccheggiati in Ucraina: "Ecco quanto valgono le nostre vite"

Pentole, bicchieri, shampoo, macchinette del caffè, perfino vestiti. Sono gli oggetti che i soldati russi hanno rubato nelle case degli ucraini a Bucha, Irpin e in altre città ucraine occupate in queste settimane. Ma non si sono limitati a questo: hanno ucciso civili, violentato donne e bambini. Nel pomeriggio di mercoledì, a Milano, un gruppo di ucraini ha organizzato un flash mob per portare oggetti simili a questi davanti al consolato russo, in zona San Siro. Non è stato loro possibile entrare in via Sant'Aquilino, dove c'è la sede consolare, perché le forze dell'ordine, presenti anche in assetto antisommossa, hanno impedito loro l'accesso. "Trattano noi come se fossimo i terroristi", ha commentato una donna. E' stato comunque possibile effettuare il flashmob all'angolo tra via Stratico e via Sant'Aquilino, davanti non al consolato russo ma, a quel punto, al furgone della polizia messo di traverso.

"Abbiamo portato esempi di quello che per i soldati russi vale una vita. Per loro la vita vale il prezzo di una pentola, di una macchinetta del caffè. Non vale niente". A parlare è Irina, ragazza ucraina che vive a Milano. Ora che i soldati si sono ritirati in Belarus, hanno spedito con un corriere alle proprie famiglie gli oggetti rubati. Qualcuno lo ha notato e la notizia è diventata di pubblico dominio. Ci sono televisori, tablet e altri gadget elettronici ma, appunto, anche cose banali: pentole, bicchieri, shampoo, perfino vestiti intimi.

Gli oggetti rubati e spediti in Russia

Irina mostra la lista dei soldati con nome, cognome, che cosa hanno spedito e dove. Indicandone uno: "Lui ha spedito un telefono, casse per la musica e una pentola. Sono entrati a casa delle persone, stuprando le madri davanti agli occhi dei bambini, hanno torturato e ammazzato degli uomini. Spero che queste persone verranno processate, perché se lo meritano, anche se nemmeno gli animali fanno così. Nessuno si aspettava una cosa del genere".

Un'altra partecipante alla manifestazione, Marina, a Milano per studiare all'università, fa vedere la fotografia di un soldato russo morto, con gioielli che aveva rubato presso una casa. "Sono fotografie inviate da giornalisti ucraini, ma anche dai parenti delle vittime. Non vogliamo creare fake-news", commenta Irina: "Ci sono anche tantissimi giornalisti di paesi terzi, tra cui quelli italiani. Se raccontano quello che diciamo anche noi, penso che almeno a loro si possa credere".

Bambini violentati

E poi la storia più drammatica. Arriva dalla Polonia, paese in prima linea nell'accoglienza dei profughi dall'Ucraina. Un paese in lutto perché, da qualche giorno, sono arrivati (in fuga) circa sessanta bambini da Irpin, Bucha e dalle altre città occupate dai soldati russi. "Il più grande ha 14 anni.", ha raccontato una ragazza alla manifestazione: "Tra maschi e femmine, tutti violentati. Non c'è una parte del corpo che non sia stata toccata. Quello che sconvolge ancora di più è che la maggior parte dei bambini non ha i denti. Hanno strappato loro i denti come a far vedere che loro sono più potenti di noi, e che possono fare questo ai bambini. Uno di sette anni ha raccontato la sua storia ad uno psicologo. Sua mamma è stata ammazzata con un colpo alla nuca. Il soldato le ha detto: 'Lascerò vivo tuo figlio, lui per tutta la vita saprà chi siamo noi russi e ci porterà per sempre rispetto'. Come possiamo scusarli?".

Il piccolo Sasha

Prima di andare, una fotografia con una candela accesa è stata lasciata vicino all'angolo della strada. La foto ritrae il piccolo Sasha, il bambino di quattro anni appena compiuti, scomparso a metà marzo a Vyshorod, a nord della capitale Kyiv. Si trovava con la nonna su una delle barche con cui un gruppo di ucraini stava attraversando il fiume Dneper per mettersi in salvo. La nonna era già stata trovata morta. Per diverse settimane era stata lanciata una vera e propria mobilitazione per la ricerca di Sasha: si sapeva che il piccolo indossava un giubbotto di salvataggio, per cui era rimasta accesa la speranza che qualche altro rifugiato lo avesse preso con sé e portato altrove. In questi giorni, purtroppo, è stato ritrovato il suo corpo senza vita.