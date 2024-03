Motociclisti in rivolta contro i divieti a Milano: la manifestazione

I motoclicisti 'rispondono' con un motoraduno per sabato 16 marzo al calendario dei divieti del Comune di Milano, dove dal primo ottobre 2024 sarà vietata la circolazione (in Area B) a tutti i motocicli a benzina 4 tempi Euro 0 e Euro 1, cioè quelli omologati fino al 2002. Nel 2025 saranno poi fermati i motocicli Euro 2, e nel 2028 quelli Euro 3. Il motoraduno sarà sabato pomeriggio, ma in concomitanza ne verranno organizzati anche altri in tutta Italia, sia in solidarietà sia temendo che altre amministrazioni seguano l'esempio di Palazzo Marino.

L'appuntamento milanese è alle 16 al parcheggio del Centro Saini di via Corelli. Da lì, la carovana di motociclisti si recherà fino in piazza del Duomo. I centauri contestano i divieti di circolazione per le moto, affermando che si tratta di mezzi poco inquinanti e poco congestionanti. I motociclisti hanno anche fatto partire una raccolta firme, che finora è arrivata a quota (circa) 15mila.

"Sostengo la manifestazione e supporto i motociclisti contro le decisioni del sindaco Beppe Sala di restringere ancor di più le maglie per l'accesso di motoveicoli all'Area B di Milano, penalizzando così lavoratori e studenti", commenta Chiara Valcepina, consigliera comunale e regionale di Fratelli d'Italia: "Questa scelta miope, inoltre, con scarsissima incidenza sulla stessa qualità dell'aria, andrà invece a peggiorare ancor di più i flussi veicolari, in quanto in molti, stante la oggettiva esigenza di spostamento casa-lavoro, dovranno utilizzare la macchina".

"Domandiamo all’assessorato competente un tavolo di confronto per non permettere che il grido di aiuto di un intero comparto cada nel vuoto: non possiamo e non dobbiamo lasciare che il motociclismo milanese sia destinato all’estinzione, senza prima valutare ogni altra opzione sostenibile nel rispetto dell’armonizzazione delle esigenze di ogni attore presente. Siamo al fianco dei motociclisti e di tutte le realtà che ruotano attorno all’universo delle due ruote", aggiunge Mattia Ferrarese, consigliere in Municipio 3 di Fratelli d’Italia.