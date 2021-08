A Milano protesta di 3mila 'No green pass'

Il centro di Milano invaso ancora da un'altra manifestazione per dire no al green pass. Succede nel pomeriggio di sabato 28 agosto, con circa 3mila persone in piazza Duomo per protestare contro la certificazione verde imposta dal governo Draghi per contenere la pandemia.

A promuovere il raduno diverse sigle anche no vax come Movimento 3V, tutte concordi nel definire il green pass una "misura antidemocratica che non ha nulla a che vedere con la situazione sanitaria, ma serve solo a spaccare la società in persone di serie a e serie b", come è stata definita dal palco.

Numerose le ormai arcinote critiche al "sistema" e alle "big pharma", che sono state urlate attraverso cori, oltre ad essere scritte su alcuni striscioni. Al centro dell'attacco dei manifestanti anche i media e i politici, da quelli del Pd ai pentastellati considerati "traditori Di Maio e Salvini".