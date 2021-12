L'ennesima protesta dei no green pass a Milano

Anche sabato 11 dicembre ci sarà una manifestazione dei "no green pass" a Milano. L'appuntamento - preavvisato in questura da una donna e un uomo che già avevano "annunciato" altri eventi simili in via Fatebenefratelli - è sotto l'Arco della Pace per le ore 15. Organizzatrice dell'evento è l'associazione La Genesi, che si auto definisce come "una delle forze trainanti del dissenso" e che parla di "un evento internazionale che vedrà la partecipazione di illustri rappresentanti di vari Paesi non solo europei: medici, avvocati, giornalisti, politici e attivisti impegnati in una comune lotta contro le politiche liberticide e la tirannia che i nostri governi, ormai ridotti a regimi, infliggono ai popoli dell'intero pianeta".

"Ora, più che mai, riteniamo di fondamentale importanza dare voce ad una coalizione imminente tra i popoli esposti e perseguitati da questa autocrazia oppressiva, prepotente e malsana, avvertendo altresì l'impellenza di coordinare gli sforzi di tutti, a difesa delle comuni libertà individuali e fondamentali acquisite dall'individuo fino ad oggi", proseguono dal gruppo nel volantino che annuncia la manifestazione.

Gli ospiti della manifestazione dei "no pass" a Milano

Sul palco, per l'Italia, ci saranno "il dottor Francesco Maria Fioretti, già presidente della prima sezione della corte di Cassazione", la parlamentare Sara Cunial - la stessa che si era barricata negli uffici di regione Lazio insieme al consigliere Davide Barillari - e il portuale Stefano Puzzer, tra i protagonisti della protesta dei portuali di Trieste. Annunciata la presenza, tra gli altri, anche di "Babek Oshidori, criminologo e magistrato dell'Alta Corte" austriaca, Martine Wonner, "parlamentare" francese, del medico svedese Mikael Nordfors, del collega greco Nikos Vakolidis, dei blogger finlandesi Puhakka Santeri e Krista Kontunen.