Guerra in Ucraina: manifestazione per la pace giovedì pomeriggio

Manifestazione per la pace in Ucraina a Milano: si terrà giovedì pomeriggio, alle sei, in piazza Scala. Era già stata organizzata sotto l'egida dei sindacati (Cgil, Cisl e Uil), Anpi, Arci e Acli, ma nel corso della mattinata stanno aderendo tante sigle, associazioni e partiti, tra cui il Pd che in realtà aveva dato l'adesione già mercoledì sera.

Nel frattempo, a partire dall'alba, la Russia di Vladimir Putin ha sferrato un attacco su larga scala contro l'Ucraina, con bombardamenti in numerose città e aeroporti di tutto il paese. A Kyiv è diventata virale la fotografia della coda infinita di auto in fuga dalla capitale. Molto condiviso sui social network anche il video con il bombardamento sull'aeroporto di Ivano-Frankivs'k, città dell'ovest.

I combattimenti sono in corso anche via terra. A Chernihiv, a nord di Kyiv e a circa 40 chilometri dalla frontiera con la Repubblica di Belarus, al momento l'offensiva russa è stata fermata dalle forze di difesa ucraine che, secondo alcune informazioni, sono anche tornate nel pieno controllo delle città di Mariupol (a sud di Donetsk, sul Mar Nero) e Shchastia (a nord di Luhansk, nell'est).

La condanna dei politici milanesi

Intanto i politici di Milano e della Lombardia sono sotanzialmente unanimi, giovedì mattina, nella condanna dell'offensiva militare russa contro l'Ucraina. "Chi fa ricorso alle armi e alla violenza ha sempre torto. Il mio pensiero va a tutte le persone innocenti e indifese", ha reagito la vice presidente Letizia Moratti. "Centinaia di migliaia di civili in Ucraina, tra cui donne, anziani e bambini, in questo momento sono in pericolo di vita per le ciniche politiche espansionistiche di Putin", ha commentato Giuliano Pisapia, parlamentare europeo ed ex sindaco di Milano: "La reazione può, e deve, essere solo una: fermezza. L'Ue reagisca subito e si convochi immediatamente il Parlamento europeo in seduta straordinaria".