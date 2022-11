La manifestazione dei neofascisti per la pace

Una manifestazione per la pace. Anzi, una manifestazione contro la guerra e l'invio di armi in Ucraina. È quella che stanno organizzando a Milano alcuni movimenti di estrema destra, tra cui Lealtà e azione, per il prossimo 4 dicembre. Per il momento non è ancora stato reso noto né il luogo né l'orario del ritrovo.

"Fermare la guerra significa fermare la crisi economica e sociale che sta colpendo la nostra nazione - si legge in un documento che annuncia il ritrovo -. Per fare questo è necessario bloccare l'invio delle armi a Kiev, togliere tutte le sanzioni alla Russia ed imporci come forza diplomatica di mediazione tra le parti".

La posizione dell'ultradestra è condivisa anche da gran parte dei movimenti di estrema sinistra. Nella giornata di sabato 22 ottobre in piazza Scala si era tenuta una manifestazione a cui hanno partecipato, fra i tanti, Sinistra italiana, Rifondazione Comunista, Unione Popolare e alcuni militanti del Partito marxista-leninista. Anche in questo caso i manifestanti chiedevano lo stop dell'invio delle armi in Ucraina e l'apertura di canali diplomatici.

Di tutt'altro avviso, invece, la manifestazione pro Ucraina organizzata dal terzo polo che si è svolta sabato 5 novembre.