La manifestazione contro il palio delle oche

Manifestazione a Lacchiarella, domenica 16 ottobre, contro il palio delle oche. L'hanno organizzata gli animalisti di alcune associazioni, tra cui Meta, Centopercentoanimalisti, Fronte Animalista. I manifestanti hanno sfondato le transenne cercando d'invadere la pista della gara, ma sono stati respinti dai poliziotti e dai carabinieri, presenti in tenuta antisommossa. Il presidio è stato poi sciolto.

Fortunatamente il tutto si è svolto senza violenza fisica. "Il palio delle oche di Lacchiarella - commentano gli animalisti in una nota - rimane una delle tante vergogne italiane di sfruttamento e maltrattamento di animali. Ci stupiamo di come possa essere stato autorizzato, nonostante la attuale aviaria che sta circolando in tutta Italia".