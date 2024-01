La manifestazione solidale a 100 giorni dall'attacco di Hamas a Israele

Una pedalata di solidarietà di massa in tutto il mondo a 100 giorni dagli attacchi del 7 ottobre di Hamas a Israele. Un’iniziativa a cui prenderà parte anche Milano. Si terrà domenica 14 gennaio alle 11 in partenza da via Washington angolo via Roncaglia. A tutti i partecipanti verrà dato un fiocco giallo, simbolo della pedalata.

La squadra di calcio professionistico Israel-Premier Tech con la collaborazione di The Hostage and Missing Families Forum e Federazione ciclistica israeliana hanno organizzato l’evento a Milano, prevedendo la partecipazione di decine di migliaia di persone in tutto il mondo. L’hashtag per la manifestazione è #RideToBringThemHomeNow.

Anche in Israele si terrà la pedalata: al Velodromo di Tel Aviv saranno presenti 133 familiari degli ostaggi che ancora sono detenuti da Hamas. “Come essere umano, come padre, non posso restare inattivo”, ha dichiarato Froome che gareggia nel team Israele-Premier Tech. Froome ha raccontato di essere stato spinto verso l’iniziativa dalla storia della famiglia Kalderon il cui padre e figlio entrambi ciclisti sono stati rapiti quel 7 ottobre.