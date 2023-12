10mila persone alla street parade di Milano

Almeno 10mila persone hanno sfilato in corteo da Romolo a San Siro sabato pomeriggio, a partire dalle tre, per una manifestazione, regolarmente autorizzata, dal titolo 'Smash repression', 'rompi la repressione'. Una street parade per protestare conto le recenti norme che inaspriscono la repressione contro i rave party.

Lungo il corteo erano presenti 14 camion con casse musicali, sottoposti a verifiche preventive da parte della polizia stradale, mentre la viabilità nelle strade interessate dalla manifestazione è stata gestita dalla polizia locale. Presenti le forze dell'ordine per controllare la manifestazione, che si è svolta regolarmente, senza incidenti o criticità.

I manifestanti, dalla stazione del metrò di Romolo, si sono diretti lungo la circonvallazione esterna transitando per piazza Napoli e piazzale Brescia fino a piazzale Zavattari, dove hanno deviato verso piazzale Axum, termine del corteo. Qui la musica è proseguita fino a circa le 11 di sera.