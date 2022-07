Cinque mesi di guerra in Ucraina: manifestazione dei russi antiputiniani

A cinque mesi esatti dall'invasione militare in Ucraina su larga scala da parte della Federazione Russa, i cittadini russi contrari al regime di Putin e alla guerra sono scesi in piazza in numerose città del mondo, tra cui Milano, per proseguire la loro protesta (intitolata 'non abituatevi alla guerra') contro il governo del Cremlino.

"Da ormai cinque mesi - si legge in una nota - civili e soldati di entrambe le parti del conflitto muoiono in modo brutale e senza scopo. Questa guerra deve essere cessata immediatamente. Non vogliamo accettare in silenzio che Putin abbia scatenato una guerra di aggressione nascondendosi dietro i nostri nomi".

La manifestazione milanese si è tenuta in via Mercanti, con le bandiere russe 'modificate' senza la striscia orizzontale rossa, sostituita da una seconda striscia bianca. Al presidio sono state mostrate le fotografie di alcuni prigionieri politici, che rischiano pesanti condanne per essersi espressi contro la guerra. Emblematico il caso di Alexei Gorinov, consigliere municipale, condannato a 7 anni di reclusione, oppure quello del recente arresto di Ilya Yashin, già leader del partito d'opposizione Parnas e ora consigliere di un distretto di Mosca, accusato di avere "gettato discredito" sulle forze armate russe e condannato alla reclusione fino a settembre.

"Queste persone oneste e coraggiose sono i più degni rappresentanti della Russia del futuro", si legge ancora nella nota. Durante il presidio sono stati anche mostrati cartelli sugli effetti del putinismo in Russia, comprese le guerre perpetrate in tutti questi anni. Tra le capitali europee in cui si è svolta la protesta, Copenhagen, Vienna, Londra, Parigi, Vilnius, Madrid e Varsavia. Nel resto del mondo, tra l'altro, a Chicago, Los Angeles, Miami, Seoul, Melbourne, Buenos Aires e Ottawa.