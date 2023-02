I milanesi che scendono in piazza per cambiare l'aria

Una doppia manifestazione per chiedere di migliorare la qualità dell'aria e maggiore sicurezza per i ciclisti. Succede nel pomeriggio di sabato 4 febbraio, quando le due iniziative confluiranno davanti a Palazzo Lombardia, sede della Regione (dal lato di Melchiorre Gioia).

Dopo la morte di una ciclista 38enne, travolta da un camion all'angolo tra viale Brianza e piazzale Loreto, un flashmob si terrà proprio nel punto dove è avvenuto l'incidente mortale. L'appuntamento è sabato 4 febbraio dalle 15 alle 16.

Sempre sabato pomeriggio, a partire dalle 14.30, sotto il palazzo della Regione, Rete Ambiente Lombardia guida un presidio intitolato 'Cambiamo l'aria in Lombardia'. All'iniziativa prenderanno parte anche alcuni dei candidati alla presidenza della Regione.

Il programma della manifestazione per cambiare l'aria in Lombardia

Don Lorenzo Maggioni, portavoce di Rete Ambiente Lombardia aprirà l’incontro presentando la petizione 'Apriti Cielo', sottoscritta da trentamila cittadini, che chiedono a gran voce l’apertura di un confronto istituzionale stabile con gli enti territoriali lombardi e la Regione, nel quale la società civile e l'associazionismo possano avere voce in capitolo, avvalendosi anche dell'apporto tecnico scientifico di organismi indipendenti.

Altri interventi includono: Anna Gerometta di Cittadini per l’Aria che presenterà le criticità del capoluogo lombardo e la campagna 'No2, no grazie: Salviamo l’aria', un’azione partecipativa di monitoraggio degli inquinanti nell'aria e l'indagine epidemiologica volta a individuare lo stretto rapporto tra inquinamento e salute; Cinzia Manzoni del gruppo Aiuto Mesotelioma di Lecco che presenterà la gravissima situazione legata all’inquinamento da amianto; Marco Pezzoni degli Stati Generali Clima, Ambiente e Salute di Cremona che parlerà della difficile situazione di Cremona, la seconda città più inquinata d'Europa; Sergio Fassina del Comitato La Nostra Aria di Calusco (Bergamo) che affronterà la questione degli inceneritori; Raffaella Giubellini del Comitato Basta Veleni di Brescia, che oltre a illustrare le molteplici sofferenze del territorio bresciano, darà voce al presidio cittadino che ormai da più di cinquecento giorni sta protestando notte e giorno contro il nuovo contestato progetto di depurazione delle acque del Garda; Sonia Scandolara di SalviAmo la Brughiera, che parlerà dei progetti di ampliamento dell'aeroporto di Malpensa e il loro disastroso impatto su un'area di biodiversità unica come la brughiera; Martina Comparelli di Fridays for Future Italia che metterà in evidenza i rischi sociali e ambientali legati all’emergenza climatica sul territorio; Emilio Battisti del Comitato Referendum per lo Stadio Meazza che presenterà i gravi rischi ambientali legati all'abbattimento dello Stadio di San Siro; Adriana Berra leader dei Comitati Cittadini Milanesi, ideatrice della campagna '#BagnaMi' e 'Forestami e poi Dimenticami?', che condividerà il suo lavoro legato ai progetti di piantumazione massiccia e di manutenzione del verde nel territorio Milanese".

Al centro della mobilitazione la richiesta di: trasporti pubblici sostenibili, efficienti e accessibili a tutti; un piano per il superamento degli inceneritori dei rifiuti; la decarbonizzazione dei sistemi di produzione energetica; l’eliminazione degli incentivi destinati agli allevamenti intensivi; un sistema trasparente ed efficace per il monitoraggio della qualità dell’aria; la riduzione del consumo del suolo; maggiori incentivi per la bonifica dei siti con presenza di amianto; riforestazione massiva della regione; la riorganizzazione del sistema sanitario regionale mettendo al centro la medicina di prevenzione e campagne di sensibilizzazione e formazione alla sostenibilità ambientale nelle scuole e nella pubblica amministrazione. Il musicista Luca Rassu e l’attore Gabriele Milzani contribuiranno artisticamente all'evento.