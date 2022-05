Scuola Massaua, vincono le famiglie: sarà aperta una classe in più

Hanno vinto le famiglie ed anche il dirigente scolastico, che era d'accordo con loro: alla scula primaria di via Massaua, zona Tripoli, per l'anno scolastico 2022/2023 saranno attivate due classi prime, e non una soltanto, come da iniziale decisione. Lo ha stabilito il provveditore Yuri Coppi martedì pomeriggio, autorizzando una seconda classe prima, in modo da non trasferire forzatamente nessun alunno alla scuola Scrosati.

In mattinata, oltre duecento bambine e bambini avevano manifestato davanti alla scuola con lo striscione 'ci avete rotto il tempo pieno', per ribadire la richiesta di una classe in più per il prossimo anno. Insieme agli alunni e ai genitori anche il dirigente della scuola, Manfredo Tortoreto, il presidente del municipio 6, Santo Minniti (Pd), e due consiglieri comunali: Alice Arienta (Pd) e Marco Bestetti (Forza Italia). "Il provveditore si è impegnato a trovare una soluzione per andare incontro alle richieste delle famiglie", aveva annunciato Minniti subito dopo la manifestazione.

Con 38 bambini preiscritti all'istituto, era stata un fulmine a ciel sereno la decisione di aprire una sola prima classe nell'anno scolastico 2022/2023, limitando a 26 le iscrizioni alla Massaua e dirottando gli altri 12 alla vicina Scrosati, dove si erano già iscritti altri 59 alunni. Il dirigente scolastico della Massaua, Manfredo Tortoreto, non aveva potuto far altro che riferire alle famiglie la decisione, dopo avere provato a protestare senza successo con gli uffici del provveditorato. Fino alla soluzione richiesta dalle famiglie stesse: l'autorizzazione all'apertura di un'altra classe.