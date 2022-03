Ucraina: in mille alla manifestazione per la pace organizzata da una scuola

Più di mille ragazzi e ragazze hanno partecipato, mercoledì mattina, ad una manifestazione per la pace in Ucraina a Milano, organizzata dall'istituto comprensivo Iqbal Masih di via Bianca Milesi (Baggio) e fortemente voluta dalla dirigente scolastica, Carmen Lanzotti.

Il corteo si è snodato per le strade del quartiere di Baggio, soprattutto via delle Forze Armate. Diverse le bandiere arcobaleno. Lo striscione principale recitava 'la pace porta lontano". Tra i cartelli, alcuni con la bandiera ucraina. Tra i presenti l'assessora alla scuola del municipio 7 Erica Soana, secondo cui "la manifestazione è stata emozionante non solo per i più piccoli ma anche per i grandi: in tanti si sono fermati curiosi e in tanti ci salutavano dalle finestre dei palazzi. Di fronte alla guerra le uniche armi che abbiamo sono la cultura, la solidarietà, l'accoglienza e il rispetto".