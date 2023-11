In piazza contro la tampon-tax: la manifestazione anche a Milano

In piazza contro la proposta del governo di riportare l’Iva al 10% sui prodotti igienico-sanitari tra cui gli assorbenti e al 22% sui prodotti per l’infanzia. Questo pomeriggio in piazza Cordusio la manifestazione dell’associazione Tocca a Noi. “In un momento storico dove l’inflazione continua a crescere e la povertà ad aumentare, è intollerabile che si colpiscano persone grandi e piccine e le famiglie nell’accesso a prodotti necessari per la salute e per la cura dei corpi”, spiegano sui social.

Un passo indietro sull’equità, fanno sapere quelli di Tocca a Noi e chi li sostiene. “Il ciclo non è un lusso”, tra i motti, in riferimento a quella che viene chiamata “tampon-tax”. Una misura che crea ulteriori disparità tra generi e generazioni, spiega l’associazione Equall, che sostiene il flash mob. Tra i partecipanti anche la segretaria regionale del Pd Silvia Roggiani.