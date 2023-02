In migliaia per gli ucraini in piazza Duomo

La grande manifestazione in centro a Milano a un anno dall'aggressione russa

Da piazza Castello a piazza Duomo un corteo di bandiere gialle e blu ha invaso questo pomeriggio il centro di Milano, per commemorare il "primo, triste anniversario della guerra d'invasione su larga scala avviata dalla Federazione russa in Ucraina". Alla manifestazione, convocata dall'associazione Uami, che da un anno ogni sera si ritrova in piazza Duomo, hanno partecipato - riferiscono gli organizzatori - oltre mille persone. A pochi metri di distanza un corteo degli antagonisti che, invece, mette sullo stesso piano Putin e ucraini.

Tra le numerose sigle che hanno aderito, anche i Radicali Italia, +Europa, Azione e Italia Viva, rappresentata sul palco dal senatore Ivan Scalfarotto. A prendere la parola sono stati anche il tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, Marco Cappato, e l'assessore alla Casa del Comune di Milano, Pierfrancesco Maran (Pd). Diverse le testimonianze di ucraini, tra cui quella di Sofia, figlia di un militare del battaglione Azov, ancora in carcere in Russia, senza che la famiglia abbia sue notizie da mesi.

Il corteo, tra inno nazionale e slogan "per l'Ucraina libertà", "Putin assassino" e "Russia Stato terrorista", è giunto in piazza Duomo, dove è stato posizionato un tridente alto un metro, simbolo dello Stato ucraino, il 'Truzub', ed esposta una grande cartina dell'Ucraina, formata da un centinaio di immagini delle manifestazioni che si svolgono tutte le sere nel cuore di Milano, scattate dal fotografo Lorenzo Ceva Valla.

Video di Kristina_Bright