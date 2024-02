La manifestazione pro Ucraina in centro a Milano

Una marcia per commemorare le vittime dell’invasione russa dell’Ucraina. Si terrà domani, 24 febbraio, a Milano alle 13, in partenza da piazza Castello. Il corteo raggiungerà piazza San Babila alle 15 dove si terranno gli interventi degli ospiti presenti. Con l’occasione verrà ricordata l’invasione dell’Ucraina di 10 anni fa e quella più recente, iniziata due anni fa.

“Vittoria per la pace” è il nome della manifestazione: “Sottolinea la necessità di una vittoria dell’Ucraina per arrivare a una pace giusta, che garantisca stabilità e sicurezza, fondata sul rispetto del diritto internazionale”, si legge in una nota degli organizzatori, che ricordano i numeri di questa guerra. Quasi 10mila civili uccisi, oltre 17mila feriti. Circa 20mila bambini separati illegalmente dai genitori e il 26% del territorio ucraino occupato dalla Russia. Danni dal valore di oltre 62 miliardi di euro. "Un ecocidio senza precedenti, con significative contaminazioni del suolo, dei fiumi e dell'aria a causa delle operazioni militari", spiegano.

"Costringere l'Ucraina al tavolo dei negoziati, in questo momento, significherebbe solo posticipare una futura aggressione militare da parte della Russia, forse ancora più sanguinosa - affermano gli organizzatori -. Nel corso degli ultimi 10 anni, la stessa Ucraina ha già provato, e continua a provare, a usare altri strumenti non militari".

Diversi gli interventi in programma. Tra gli ospiti che sostengono la causa Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo, Pierfrancesco Maran, assessore a Casa e piano quartieri del comune di Milano. Ma anche Marco Cappato, Vittorio Emanuele Parsi e il direttore di Linkiesta Christian Rocca. Tra i videomessaggi realizzati per l'occasione, sarà trasmesso quello di Oleksandra Matviichuk, vincitrice del Nobel per la pace.