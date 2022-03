Milano per l'Ucraina all'Arco della Pace: appuntamento sabato alle 18

La solidarietà all'Ucraina che, dal 24 febbraio, combatte contro l'invasione della Russia nel suo territorio passa anche dal grande raduno annunciato per sabato 19 marzo in piazza Sempione, presso l'Arco della Pace che verrà illuminato con i colori giallo e blu della bandiera ucraina. Prima, alle 15, è previsto anche un raduno della comunità ucraina in piazza del Duomo in ricordo dei 112 bambini finora vittime della guerra. La comunità si trasferirà poi all'Arco per partecipare alla manifestazione.

La manifestazione all'Arco è stata indetta all'unanimità dal consiglio comunale di Milano, in seguito ad un ordine del giorno approvato dall'aula. "La guerra è tornata a sconvolgere l’Europa in un secolo in cui credevamo non fosse più possibile né pensabile. Assistiamo quotidianamente alle immagini e alle notizie che ci arrivano dal fronte ucraino: ospedali bombardati, bambini uccisi, città rase al suolo e giovani neanche maggiorenni che si improvvisano soldati per la disperazione. La forza di queste immagini è tale che ci ritroviamo sgomenti a rivivere un incubo che credevamo confinato ad altre epoche", si legge in una nota di Palazzo Marino.

E ancora: "L'alto commissariato per i diritti umani fornisce dati sulle vittime tra i civili che coinvolgono anche donne e bambini. Le frammentarie notizie che ci giungono dalle città bombardate e la costante escalation del conflitto ci costringono a pensare che le stime siano destinate a crescere esponenzialmente. A questi dati terribili si aggiunge il numero enorme di profughi, intorno ai 2 milioni, già fuggiti dall’Ucraina e quello ancora più grande che, presumibilmente, espatrierà nelle prossime settimane".

20 mila ucraini nel Milanese

Nella città metropolitana vivono stabilmente circa 20 mila ucraini che stanno già mobilitandosi per accogliere in casa i parenti, amici ed anche sconosciuti connazionali in fuga dalle bombe. "Come consiglio comunale di Milano lanciamo un appello a tutta la nostra città per stringerci insieme attorno al popolo democratico dell’Ucraina aggredito dall’invasione condotta da Vladimir Putin. Chiediamo alla cittadinanza - l'auspicio dei politici meneghini - di stringersi intorno alla popolazione ucraina materialmente e simbolicamente. Materialmente lo faremo proseguendo nell’organizzazione dell’accoglienza e attraverso il fondo del comune a cui è possibile donare somme di denaro per aiutare le persone che scappano dalla guerra. Simbolicamente lo faremo, insieme al nostro sindaco e alle forze politiche e sociali della nostra città ritrovandoci all'Arco della Pace, illuminato con i colori della bandiera ucraina".

Condannare l'invasione di Putin

Sarà l'occasione - hanno concluso i consiglieri - per "condannare fermamente l’invasione militare condotta da Putin in Ucraina", per "esprimere tutta la nostra solidarietà al popolo ucraino e ribadire il massimo impegno della nostra città nell’assistenza ai profughi del conflitto", per "chiedere all’Unione Europea di strutturare stabilmente il meccanismo di corresponsabilizzazione di tutti gli stati membri nell’accoglienza ai profughi" e per "chiedere che venga immediatamente aperto un negoziato coinvolgendo i maggiori rappresentanti della comunità internazionale e dei paesi coinvolti per arrestare i bombardamenti e superare stabilmente il conflitto armato". Quel giorno, per lasciar parlare anche i monumenti, l'Arco della Pace sarà illuminato con i colori dell'Ucraina.