Missili sui civili e le università: "La Russia è uno stato terrorista"

"Gli ultimi attacchi missilistici nelle città ucraine, da parte delle forze armate russe, dimostrano che la Russia è un paese terrorista". E' il messaggio principale della manifestazione che la comunità ucraina di Milano ha organizzato per sabato 16 luglio in piazza del Duomo.

Il 14 luglio a Vinnytsa, nell'Ucraina centrale, sono morti almeno tre bambini. Ha fatto il giro del mondo il video di una bambina di 4 anni pochi istanti prima di essere uccisa dal missile. E, il giorno successivo, i missili russi hanno colpito le due principali università di Mykolaiv, la città del sud del paese pesantemente bersagliata. "Colpiscono i civili, le università", hanno ripetuto gli attivisti e le attiviste ucraine in piazza a Milano.

Sono stati lanciati aeroplanini di carta macchiati di sangue e, tra i cartelli, campeggiava la scritta "Terrorussia". La richiesta alla comunità internazionale è quella di applicare un embargo totale su Mosca, in modo da punire severamente le azioni di guerra che si compiono da ormai quasi cinque mesi: la guerra è stata avviata, con i primi bombardamenti su Kyiv e Kharkiv e l'invasione via terra su larga scala, il 24 febbraio. Ogni giorno la comunità ucraina si raduna in Duomo a partire dalle sette e mezza di sera.