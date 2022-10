"La Russia è uno stato terrorista": gli ucraini in piazza contro Mosca

Numerose le persone che, martedì pomeriggio, sfidando anche lo sciopero dei mezzi pubblici (che terminava alle tre), si sono recate in piazzale Segesta a Milano per manifestare il proprio sdegno nei confronti della Russia. Il giorno precedente vi erano stati numerosi raid in molte città ucraine, con un lancio di oltre ottanta missili per gran parte della giornata, che avevano colpito tra l'altro il centro della capitale Kyiv. La città principale dell'Ucraina non era colpita dal mese di giugno.

Già lunedì sera, alla quotidiana manifestazione in piazza del Duomo degli ucraini, c'erano molte più persone del solito. Martedì pomeriggio una cinquantina di persone hanno protestato contro la Russia, cercando di avvicinarsi il più possibile alla sede del consolato (in via Sant'Aquilino). Gli agenti della Digos, presenti sul posto, hanno però concordato di consentire la dimostrazione nel piazzale, vicino alla strada, senza far avvicinare ulteriormente i manifestanti. Sembra infatti che, per disposizione generale del questore sulla base dell'ordine pubblico, a Milano non sia possibile manifestare di fronte ai consolati di qualunque stato.

Tra gli slogan, la denuncia del "terrorismo di stato" da parte della Russia, che colpisce obiettivi civili (a Kyiv, i missili lunedì sono caduti su un parco giochi, su un ponte ciclopedonale, vicino all'università, oltre che nei pressi di abitazioni) e minaccia il mondo con il timore della bomba atomica. "Ma è un bluff", sono convinti gli ucraini, "non bisogna dargliela vinta, invece notiamo che in Italia molti sono così spaventati che vorrebbero che l'aggredito si arrendesse subito".

Nei prossimi giorni continua la manifestazione quotidiana in Duomo dalle sette alle nove di sera, mentre per domenica 23 ottobre è prevista una manifestazoine (come quella del giorno prima a Roma) contro la Russia, da parte di diverse sigle politiche.