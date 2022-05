Gli ucraini al console turco: "Aiutateci ad evacuare l'acciaieria di Mariupol"

Chiedere alla Turchia di intervenire per facilitare l'evacuazione dei civili ancora presenti ad Azovstal, l'enorme acciaieria di Mariupol affacciata al Mar d'Azov assediata da settimane ed epicentro dei combattimenti nella città portuale dell'Ucraina durante la guerra lanciata dalla Russia. Questo il messaggio con cui alcune decine di cittadine ucraine di Milano hanno manifestato, giovedì mattina, davanti al consolato turco in via Canova, zona corso Sempione. Tra loro la moglie di un soldato che combatte nell'acciaieria.

"La situazione è terribile - ha detto la moglie del soldato -, i russi sono ormai entrati nell'edificio da due giorni. Non c'è più tempo da perdere, dobbiamo salvare i civili il più presto possibile, ma anche i nostri militari. Ci sono ancora duecento o trecento persone. All'interno del complesso ci sono anche tanti morti, nessuno ha recuperato i loro corpi. Mio marito mi scrive che 'è tutto a posto', ma da quello che vedo in tv non c'è niente a posto".

"Invitiamo la Turchia a intervenire con personale e mezzi nell'evacuazione - ha aggiunto Lesya Tsybak, attivista della comunità milanese -, forte dei legami diplomatici con la Federazione Russa ancora sufficientemente solidi. Indipendentemente dall'intervento diplomatico sul campo, sarebbe opportuno coinvolgere anche le Nazioni Unite, la Croce Rossa e la Mezzaluna Rossa, al fine di garantire la maggiore sicurezza possibile agli evacuati". Tsybak e una delegazione hanno poi incontrato il console turco a Milano, Özgür Uludüz, definendo il colloquio "commovente". Il console ha promesso che ne parlerà con l'ambasciata turca in Italia.

La lettera della comunità ucraina al console