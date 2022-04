In ginocchio davanti al Duomo per i civili morti in Ucraina

Una manifestazione al giorno. La comunità ucraina di Milano è tornata in piazza del Duomo anche domenica pomeriggio, dopo il flash mob di sabato con le scarpette dei bambini e le persone a terra, con i polsi legati, per sensibilizzare sulla guerra subìta dal proprio paese da ormai 47 giorni. E tornerà in Duomo ogni giorno, dalle 19 alle 21, per un momento di raccoglimento e sensibilizzazione.

I manifestanti si sono disposti in piedi, davanti al sagrato del Duomo, mostrando striscioni con le fotografie delle città colpite dai missili e dei civili rimasti uccisi. Qualcuno ha portato anche il tradizionale ramoscello d'ulivo, in concomitanza con la Domenica delle Palme. Particolarmente drammatica la situazione nelle città vicine a Kyiv, come Bucha, Irpin, Borodyanka, dove sono stati trovati centinaia di morti per strada e sotto le macerie dopo che i soldati russi si sono ritirati dalla zona.

Una situazione 'fotografata' in maniera terribile dalla richiesta delle autorità cittadine di Bucha di non mandare più aiuti per i bambini in quella parte d'Ucraina, "perché i bambini non ci sono più". Durante il pomeriggio sono state lette alcune testimonianze rese in questi giorni da abitanti delle città più bersagliate.

Premier austriaco a Bucha e poi a Mosca

Intanto, lunedì 11 aprile il premier austriaco Karl Nehammer (del partito popolare) incontrerà a Mosca Vladimir Putin. E' il primo leader occidentale a farlo. In un tweet, il politico ha scritto: "Siamo militarmente neutrali, ma abbiamo una posizione chiara sulla guerra di aggressione russa contro l'Ucraina: deve fermarsi! C'è bisogno di corridoi umanitari, un cessate il fuoco e indagini complete sui crimini di guerra". Sabato Nehammer era stato a Bucha.

E domenica la Russia ha cambiato il capo militare della guerra in Ucraina. Putin ha scelto di affidare la direzione delle operazioni ad Alexander Dvornikov, già in questo ruolo in Siria, dove fu responsabile dei massacri di civili perpetrati soprattutto ad Aleppo. L'Ucraina attende (e teme) una pesantissima offensiva in Donbas.