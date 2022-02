"No all'imperialismo russo": la manifestazione della comunità ucraina a Milano

Anche a Milano, come in tantissime città del mondo, la comunità ucraina ha manifestato contro il pericolo che il proprio Paese venga invaso nelle prossime settimane dai militari della Russia ("una nuova invasione", è stato sottolineato). In via Mercanti, nei pressi della Loggia, nel pomeriggio di sabato 5 febbraio si sono radunate quasi cento persone con bandiere ucraine e cartelli con slogan. Oltre centomila soldati russi sono stati collocati a pochi chilometri dal confine tra Russia e Ucraina in più punti, e altre navi da guerra russe stanno raggiungendo il Mar Nero, aggiungendosi a quelle già presenti.

La comunità internazionale ha reagito promettendo sanzioni pesantissime contro Putin e gli oligarchi più vicini a lui, ma anche inviando aiuti militari sia in Ucraina sia nei Paesi Nato della regione, come la Polonia. Putin, che a parole teme una Nato troppo vicina al suo territorio, ed in particolare teme l'eventuale ingresso dell'Ucraina nell'alleanza atlantica, ha chiesto ufficialmente che la Nato si ritiri alle posizini precedenti al 1997 (i Paesi più ad est diventerebbero Germania e Italia). L'adesione dell'Ucraina alla Nato è in realtà un'ipotesi molto remota, impraticabile nel breve termine, e da più parti si sottolinea che, dopo la dissoluzione dell'Urss, è stata semmai la Russia a creare molteplici destabilizzazioni nei Paesi dell'est, dalla Moldova alla Georgia alla stessa Ucraina, senza dimenticare le guerre in Cecenia.

Tra gli slogan esposti dai manifestanti in via Mercanti si leggeva: "L'Ucraina è l'ultimo avamposto dell'Europa. Cadrà l'Ucraina, cadrà l'Europa", "No all'imperialismo russo, sì alla sovranità e all'indipendenza dell'Ucraina", "La Russia importa made in Italy ma esporta il caos, le bombe, la morte. Vuoi ancora fare business con Putin?", "Aiutateci a difendere i valori europei dall'aggressione russa".

Il caso Lavrenchuk

Uno dei cartelli ricordava il caso del regista ucraino Eugene Lavrenchuk, arrestato a Napoli (dov'era di passaggio per uno scalo aereo) a dicembre 2021 su mandato internazionale dell'Interpol per una condanna per frode finanziaria in Russia (dove lavorava come direttore di un teatro fino al 2014). Successivamente l'Interpol ha cancellato la richiesta d'arresto riconoscendo una motivazione politica, ma, nel frattempo, Lavrenchuk è ai domiciliari nel capoluogo campano (dopo più di un mese in carcere) perché i giudici hanno stabilito che la procura deve comunque esaminare la richiesta di estradizione in Russia.

14 mila morti e 2 milioni di sfollati

Un altro cartello rammentava invece che "l'abbraccio fraterno russo", un messaggio della propaganda di Putin secondo cui ucraini e russi sarebbero 'popoli fratelli', "è costato all'Ucraina 14 mila morti, due milioni di sfollati, il 3% del territorio occupato e la Crimea annessa". Diversi anche i cartelli con vignette. In uno si vedeva Putin su un carro armato puntato verso il confine, insieme ad aerei da guerra verso la stessa direzione, che dice: "Invasion? What invasion?" ("Invasione? Quale invasione?"). In un altro, Putin, seduto a tavola, mangia la bandiera ucraina nel piatto, ma forchetta e coltello sono due carri armati.

Negli interventi, gli organizzatori hanno richiamato la storia degli ultimi anni, da Maidan all'annessione della Crimea alla guerra in Donbas, ricordando che quella che si teme possa avvenire nelle prossime settimane non è la prima invasione russa. Una rappresentante della comunità polacca ha portato la sua solidarietà ai "fratelli ucraini". Presenti anche rappresentanti della comunità bielorussa a Milano e una delegazione dell'Associazione Enzo Tortora e di Radicali Italiani.