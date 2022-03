Ucraina, Sala: "Sabato sarà in piazza, manifestazione bipartisan"

Ci sarà anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, alla manifestazione contro la guerra in Ucraina, organizzata dal consiglio comunale all'Arco della Pace per sabato 19 marzo. "È una manifestazione bipartisan, ci sarò con grande convinzione - ha detto Sala a margine della conferenza stampa di presentazione del Salone del Mobile -. È una manifestazione per la pace, ma è anche abbastanza evidente dove dobbiamo stare noi".

"Da una parte - ha rimarcato - c'è un popolo aggredito e dall'altra parte non c'è un popolo che aggredisce, non sono i russi, c'è un dittatore che aggredisce. Per cui bisogna sapere da che parte si sta. Detto ciò l'unica speranza che vediamo è relativa alla speranza di colloqui e a una formula di compromesso, speriamo".

Quanto alla situazione dei rifugiati, "Non ci sono aggiornamenti delle ultime ore - ha spiegato Sala - siamo ancora in una condizione in cui ce la si fa. Quello che vediamo è che molti arrivano e hanno già qua una base, un parente o un amico. Finché restiamo in questa situazione ce la facciamo, se no sarà più difficile. Però continuano i lavori con prefettura, regione e governo, per cui ce la faremo".