Cappato (Eumans): "Ucraina subito nell'Ue, non arrendersi a violenza di Putin"

Raccolta firme e mobilitazione in tredici città europee, tra cui Milano, per chiedere che l'Ucraina entri il più presto possibile nell'Unione Europea, per una pace sostenibile che tenga conto anche della transizione energetica, "per liberarci dalla schiavitù della dipendenza dal petrolio e dal gas dei dittatori". E' l'iniziativa lanciata da Eumans, la sigla fondata da Marco Cappato per mobilitare i cittadini 'dal basso'. A Milano si è svolto un presidio sabato pomeriggio in piazza Cordusio, presente anche una rappresentanza della comunità ucraina della città.

"Tutti diciamo di volere una pace", commenta Cappato: "Si può avere una pace arrendendosi alla violenza dell'aggressione criminale di Putin, oppure costruire una pace che sia fondata sulla democrazia e sullo stato di diritto. Ecco perché è importante allargare l'Europa, il perimetro e i confini della democrazia. L'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea non è un 'premio' al paese aggredito ma è per rafforzare lo spazio di democrazia e di libertà in Europa".

"L'Ucraina deve entrare in Unione Europea al più presto", aggiunge Victoriia Lapa, fellow in Bocconi: "Stiamo pagando con le nostre vite e stiamo lottando per i valori europei. Per noi non è un'opzione sostenibile aspettare dieci anni, come dicono alcuni leader politici europei, perché nessun paese ha pagato un prezzo così alto. Stiamo proteggendo tutta Europa da Putin e dalla Russia, e chiediamo la procedura accelerata.