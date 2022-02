Gli ucraini di Milano manifestano contro la guerra di Putin al loro paese

La comunità ucraina di Milano e della Lombardia è in piazza da mezzogiorno per protestare contro la guerra che la Russia ha sferrato in tutto il paese dall'alba di giovedì. Il primo appuntamento, estemporaneo, diffuso via social network, davanti al consolato della Federazione russa in via Sant'Aquilino, in zona San Siro, con una ventina di manifestanti in presidio.

La manifestazione si è poi spostata in via Mercanti, dove gli ucraini hanno esposto bandiere e slogan contro la guerra e contro Vladimir Putin in attesa che alle sei del pomeriggio iniziasse la manifestazione per la pace organizzata qualche giorno fa dai sindacati e dall'Anpi ma, data la terribile escalation degli eventi, partecipata da migliaia di milanesi.

Milano s'impegna ad accogliere i rifugiati dall'Ucraina

Il consiglio comunale di Milano è stato sospeso alle sei di pomeriggio proprio per permettere ai consiglieri di prendere parte alla manifestazione. Poco prima, l'aula di Palazzo Marino aveva approvato all'unanimità un ordine del giorno con cui si impegnava la città ad accogliere gli eventuali rifugiati dall'Ucraina a causa della guerra.